Le spese dell’acqua in condominio? Senza contatori, si dividono per millesimi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Se non ci sono disposizioni regolamentari, né ripartitori, i costi non possono essere suddivisi in base alle persone che abitano gli appartamenti Leggi la notizia su ilsole24ore

fisco24_info : Le spese dell’acqua in condominio? Senza contatori, si dividono per millesimi: Se non ci sono disposizioni regolame… -