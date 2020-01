La prima figura che vedi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Alcune immagini che sono nella rete sono in grado di mostrarci alcuni aspetti della nostra personalità. Spesso, alcune hanno più di un senso. La verità è che la base scientifica brilla per la sua assenza. Molte persone credono fervidamente in questi test, creati molte volte da rinomati psicologi, quindi se sei interessato a farne uno, fallo e divertiti! 1. Il volto di una donna Fai parte del 45% della popolazione che ha notato il volto presunto di una donna? È un’illusione ottica abbastanza semplice da vedere, poiché gli altri elementi dell’immagine si sono combinati per formare un viso. Vuoi sapere cosa ti definisce? Bene, prima di tutto la tua bontà. Sei caratterizzato dalla felicità per gli altri e per cercare di rendere il nostro mondo un posto migliore. Normalmente cerchi stabilità nel tuo ambiente. I cambiamenti che non ti piacciono ancora meno se sono ... Leggi la notizia su bigodino

LaStampa : L’interesse che si è di recente riacceso attorno alla figura di Bettino Craxi (libri, articoli, testimonianze, un f… - Tg3web : Papa Francesco dedica alla figura femminile la prima omelia dell'anno, nel giorno in cui la Chiesa celebra anche la… - pegoty68 : RT @RaiPlay: «A che serve vivere, se non c'è il coraggio di lottare?» Il #5Gennaio 1984, #PippoFava veniva ucciso dalla mafia. Daniele Vica… -