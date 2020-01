Juventus ‘cattiva’, blocca tutte le trattative di mercato dell’Inter: nerazzurri furiosi (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il calciomercato entra sempre più nel vivo, si muovono le grandi squadre del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzare le rose anche per le prossime stagione. Bellissimo duello scudetto tra Juventus e Inter che sembra proseguire anche sul fronte di trattative. Paratici ha parlato di mercato chiuso ma qualcosa potrebbe anche accadere soprattutto sul fronte terzini. Ben diverso invece il lavoro dei nerazzurri che hanno bisogno di almeno due calciatori: un centrocampista ed un attaccante. La Juventus però si conferma ‘cattiva’ in fase di trattative e sta provando a fermare la corsa dei nerazzurri, nel recente passato il caso è stato quello di Lukaku poi finito ugualmente all’Inter. Ma non solo. Nel giugno scorso Paratici ha mandato Spinazzola alla Roma e strapagato Luca Pellegrini per evitare che i giallorossi fossero costretti, in chiusura di ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

loredanapapa2 : RT @StefaniaStefyss: E #CristianoRonaldo fa tripletta!! E si porta a casa il pallone ????? Dajeeee REEEE ???????????? E bellissimo anche il gol… - AfFavara : RT @StefaniaStefyss: E #CristianoRonaldo fa tripletta!! E si porta a casa il pallone ????? Dajeeee REEEE ???????????? E bellissimo anche il gol… - StefaniaStefyss : E #CristianoRonaldo fa tripletta!! E si porta a casa il pallone ????? Dajeeee REEEE ???????????? E bellissimo anche il… -