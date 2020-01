Jude Law: "Non mi importa più di diventare calvo. Ho 47 anni e dicono io sia follemente attraente" (Di lunedì 6 gennaio 2020) “dicono che sia follemente attraente? Bè, e allora? Sono anche follemente contento di sentirmelo dire, perché passati i 45 anni non mi devo più preoccupare della perdita dei capelli”. Jude Law è riconosciuto come indiscusso sex symbol e rubacuori di Hollywood. Per gran parte della carriera, i ruoli a lui affidati rispecchiavano la sua fama. Superati i 40, racconta lui stesso in un’intervista a Io Donna, sono iniziate ad arrivare proposte fuori dalla sua “comfort zone”: una novità che ha particolarmente apprezzato. Tra questi ruoli c’è certamente quello dell’improbabile papa ideato da Paolo Sorrentino. “L’esperienza precedente in The Young Pope è stata veramente felice ma pensavo fosse definitivamente conclusa. Paolo, invece, è rispuntato con una ... Leggi la notizia su huffingtonpost

