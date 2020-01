Il Paradiso delle Signore 4 anticipazioni: Adelaide scopre la tresca fra Umberto e Flavia (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il gioco di seduzione di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) potrebbe rivelarsi un arma a doppio taglio: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 relative ai prossimi giorni ci annunciano intrighi e smascheramenti pericolosi che potrebbero far saltare i piani dell’ambizioso banchiere milanese. La fiction daily di Rai 1 dedicherà quindi ampio spazio alle prossime mosse di Umberto e all’intenzione di Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) di voler rendere pubblica la loro relazione: solo in questo modo il Guarnieri Senior potrà mettere mano sul patrimonio della vedova! Umberto probabilmente non si rende conto di quanto possa essere pericoloso questo gioco: se inizialmente era complice di Adelaide (Vanessa Gravina) nell’intento di mettere le mani sul patrimonio delle Brancia, il corteggiamento e la tresca clandestina con Flavia ha rimescolato le carte in tavola. ... Leggi la notizia su tvsoap

MontiFrancy82 : IL @ParadisoSignore – DAILY: LE ANTICIPAZIONI DELLE PROSSIME PUNTATE - SMSNEWSOFFICIAL : IL @ParadisoSignore – DAILY: LE ANTICIPAZIONI DELLE PROSSIME PUNTATE - Marti490 : NUOVO VIDEO ?? #IlParadisoDelleSignore #Salvariella Salvatore&Gabriella - Il Paradiso Delle Signore II This I Pro… -