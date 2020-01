FOTO Carlotta Necchi, l’ex ginnasta proclamata Miss Europa in Italy: vinto il concorso di bellezza! (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dalle pedane di ginnastica artistica ai concorsi di bellezza. Carlotta Necchi ha vinto Miss Europa in Italy, kermesse andata in scena a Lecce nel weekend del 4-5 gennaio: la piemontese ha conquistato la prestigiosa cintura in terra salentina, battendo tutte le rivali grazie alla sua grazia, al suo sorriso e alla sua eleganza, doti che sono ben note a chi segue il circuito della Polvere di Magnesio. La 22enne, due volte Campionessa d’Italia di specialità alle parallele asimmetriche (2015-2016) e pilastro della Forza e Virtù di Novi Liguere con cui ha disputato innumerevoli stagioni in Serie A, ha abbandonato lo sport agonistico da un paio di stagioni e ha deciso di intraprendere la strada della moda potendo contare sulla sua folgorante bellezza. Questo successo è soltanto il trampolino di lancio in questo nuovo mondo per la bella mora di Valenza che avrà sicuramente un grande ... Leggi la notizia su oasport

