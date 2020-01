E’ arrivata la befana: calze e doni per i bimbi dell’ospedale “San Pio” (FOTO) (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoGioia e sollievo per i piccoli degenti ricoverati all’ospedale San Pio presso il reparto di neuropsichiatria infantile che questa mattina si sono visti recapitare doni e calze. Le famiglie ed i bimbi hanno ben accolto la sorpresa, ricevendo un pò di sollievo e godendosi qualche momento di spensieratezza in un periodo certamente non semplice della loro esistenza. L’evento, organizzato dalle associazioni Arcum, Sannita Mania ed Il Sannita, è stato patrocinato dal Comune di Benevento. Presente il primo cittadino Clemente Mastella e l’assessore Oberdan Picucci. Per l’ospedale ha fatto gli onori di casa il direttore Giovanni Di Santo affiancato dai rappresentanti delle associazioni. L'articolo E’ arrivata la befana: calze e doni per i bimbi dell’ospedale “San Pio” (FOTO) proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

