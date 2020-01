Di Maio: "Chi crede nella violenza espone gli italiani alle ritorsioni" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha un bel da fare in questi giorni di tensione ai massimi livelli nel Medio Oriente e anche oggi, mentre il Presidente USA Donald Trump continua a minacciare l'Iran e l'Iraq, il leader pentastellato ribadisce la propria vena pacifista, tirando in ballo anche i cittadini italiani:La guerra e la violenza, appunto, non sono soluzioni, e non possono essere mai considerate tali. Sono l'unica risposta che è stata trovata in passato, una risposta vecchia, e su cui abbiamo già ricevuto fin troppe lezioni. Chi ancora crede che la strada sia la violenza, è fermo al passato o non ha ancora compreso le lezioni dalla storia. E, quel che è peggio, sta esponendo tutti gli italiani a un pericolo di ritorsioni. Crisi USA-Iran, Conte: "Missione UE per impedire la guerra" Il premier Giuseppe Conte interviene ancora ... Leggi la notizia su blogo

fattoquotidiano : ESPULSIONI Paragone insulta i 5 stelle e Di Battista è con lui Di Maio furioso prepara altre sanzioni [di Luca De C… - Agenzia_Ansa : #Autostrade da @luigidimaio via alla revoca delle #concessioni. 'i #Benetton perderanno profitti ma è giusto'. Batt… - Master2001_3 : RT @Virus1979C: Il ministro degli Esteri Di Maio: 'Chi ancora crede che la strada sia la violenza, e' fermo al passato o non ha ancora comp… -