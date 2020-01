Dakar - Stage 2 - Toyota s'impone con De Villiers (Di lunedì 6 gennaio 2020) Anche la seconda delle dodici tappe della Dakar è andata in archivio. Oggi la carovana si è spostata da Al Wajh fino a Neom per 367 chilometri di prova speciale: il più veloce a giungere sotto il traguardo è stato Giniel de Villiers, con la sua Toyota Hilux. Seconda posizione per Orlando Terranova, primo tra le Mini in classifica, che si issa anche al comando della classifica generale. Terzo posto per Khalid Al Qassimi, uno dei migliori oggi, capace di conquistare il podio con la sua 3008DKR gestita dal team PH Sport facendo la differenza nel tratto finale.Giornata agrodolce in casa Toyota. Mentre De Villiers ha regalato alla Toyota Gazoo Racing la prima vittoria di tappa di questa Dakar, i suoi compagni di squadra hanno faticato parecchio. Nasser Al-Attiyah, considerato il favorito, ha tenuto un buon ritmo sia all'inizio che nella parte finale della tappa odirna, ma ha commesso un ... Leggi la notizia su quattroruote

