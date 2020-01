Chi è Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante svedese del Milan (Di lunedì 6 gennaio 2020) Dalla ‘maledizione’ Champions League ai successi in tutti i campionati. Ecco chi è Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan. MilanO – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic in Italia e al Milan è stato accolto da tutti con grande clamore. L’ultima grande esperienza dello svedese nel calcio che conta con l’obiettivo di aiutare la squadra rossonera ad abbandonare la parte medio-bassa della classifica. Chi è Zlatan Ibrahimovic, la carriera dell’attaccante svedese Nato a Malmo il 3 ottobre 1981 (Bilancia), Zlatan Ibrahimovic ha iniziato a tirare i primi calci al pallone proprio nella squadra della sua città, con la quale ha fatto il suo esordio tra i professionisti nel 1999 prima di trasferirsi all’Ajax. In Olanda si mette in evidenza con 35 gol in 74 partite. L’exploit è arrivato ad Euro 2004 quando con la sua Svezia elimina ... Leggi la notizia su newsmondo

11_Animal_11 : Bene tra peppe di Stefano che ci racconta a chi si è seduto vicino a tavola e chi commenta che dice che è arrivato… - Fla_DeS : Zlatan Vs Clavan. Vediamo chi è più decisivo oggi. - irepoc85 : @ErnyMilan7 L'ho istruito per bene ... Chi deve far giocare bene solo per oggi per far arrivare domani offerta di v… -