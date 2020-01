Calendario Sport Invernali 6-12 gennaio: programma, orari e tv di tutte le gare della settimana (Di lunedì 6 gennaio 2020) Si preannuncia una settimana di fuoco per gli Sport Invernali, con molte discipline coinvolte e tanti eventi di rilievo da seguire fino a domenica 12 gennaio. In programma le prime gare delle Olimpiadi Giovanili Invernali di Losanna, mentre la Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa tappa a Madonna di Campiglio per lo slalom speciale in notturna e ad Adelboden per un gigante ed uno slalom, mentre il circuito femminile sarà di scena nel fine settimana ad Altenmarkt con una discesa libera ed una combinata. Spazio nel weekend anche per le Coppe del Mondo di sci di fondo, combinata nordica, salto con gli sci, biathlon e delle discipline del budello. Da segnalare infine i Campionati Europei di speed skating, in programma ad Heerenveen dal 10 al 12 gennaio. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari delle gare degli Sport Invernali nella settimana dal 6 al ... Leggi la notizia su oasport

