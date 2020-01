Buonalbergo, concerto “Note di Natale” a chiusura delle festività natalizie (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBuonalbergo (Bn) – Nella splendida cornice della Chiesa di San Nicola di Bari in Buonalbergo si è svolto un evento nell’ambito dei “Concerti a Benevento e Provincia” promosso dal Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, evento curato dalla prof.ssa Rosa Montano, in collaborazione con le classi dei proff. Chiara Chialli, Eufemia Tufano, Luigi Petroni e con la partecipazione del M° Mauro Castaldo. In un repertorio molto ampio, sono stati eseguiti brani tratti dalle opere più famose: da Rossini a Donizetti, da Verdi a Puccini, da Mascagni a Leoncavallo. Si sono esibiti i soprani Liu Yuzhu ed Olga Kopeikina, il mezzosoprano Federica Granata, i tenori Michele Gaudio e Jacopo Cucciolillo. Al pianoforte si sono alternati Rosalia Sabrina Vitale, Giovanna Falzarano, Giovanna Diodato, Carlo Natale, Maria Giovanna Nacca, Filomena Scala. La ... Leggi la notizia su anteprima24

