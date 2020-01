Brescia, rom travolge e uccide il cognato per vendetta: "Volevo solo spaventarlo" (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lavinia Greci Il 25enne Renat Hadzovic prova a difendersi dal carcere, dove è detenuto in attesa di convalida per omicidio volontario. Si è giustificato ribadendo le sue intenzioni: "Non Volevo ammazzarlo" All'inizio la dinamica sembrava essere quella di un comune incidente stradale, come ne accadono di continuo. Ma l'investimento e la morte di Omar Ghirardini, un 35enne di origine sinti e padre di sei figli, avvenuto a Brescia nei giorni scorsi, ha destato da subito i sospetti delle forze dell'ordine. Dall'altra parte, sull'automobile che lo ha travolto, infatti, c'era Renat Hadzovic, il cognato 28enne della vittima, di etnia rom, che nelle ore successive al sinistro era stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. E che oggi ha provato a difendersi. La giustificazione In queste ore, il responsabile della morte di Ghirardini si sarebbe difeso giustificato che la sua ... Leggi la notizia su ilgiornale

