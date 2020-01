Befana amara per la Treofan, dietro i sorrisi la preoccupazione per il licenziamento (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto E dopo Babbo Natale, anche la Befana è arrivata all’interno dello stabilimento Treofan di Battipaglia, dove i lavoratori non perdono occasione per poter rilanciare la loro vertenza. Francesca Valeria Giordano, Rsa Uiltec Uil, ribadisce la preoccupazione di tutti i colleghi. Il licenziamento collettivo potrebbe spuntare nella calza della Befana e dare una mano a Jindal nel liquidare definitivamente lo stabilimento di Battipaglia acquisito più di un anno fa e poi fermato. Le famiglie dei dipendenti hanno partecipato all’iniziativa alla quale sono stati invitati anche il sindaco di Battipaglia, il deputato di Leu, Federico Conte, il presidente dell’ASI di Salerno Antonio Visconti che si è impegnato a requisire i terreni per favorire la reindustrializzazione del sito. In una dura lettera pochi giorni fa i dipendenti avevano evidenziato come ... Leggi la notizia su anteprima24

infoitsport : Ranieri, Befana amara: «Ibrahimovic brutta sorpresa» - Giuseppe_alari : @BorgonzoniPres Scusa ma di quale'BEFANA'tu parli.Questa è il PASSATO il Futuro è EPIFANIA.Cioè l'incontro di tre R… - ottopagine : Treofan, Befana amara: 'Subito un incontro al ministero' #Battipaglia -