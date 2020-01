Arezzo, coppia dimentica neonato nell'androne: salvato dai passanti nella notte (Di lunedì 6 gennaio 2020) Lavinia Greci Il padre del piccolo, un argentino di 40 anni, si sarebbe presentato nella pediatria dove è stato ricoverato il figlio poche ore dopo il ritrovamento dicendo di aver scordato il bimbo nell'ovetto Qualcuno aveva notato l'ovetto, cioè quell'oggetto indispensabile per trasportare i bambini appena nati, adagiato davanti al portone di un palazzo. Al suo interno, però, c'era un neonato di quattro mesi, da solo, rimasto fuori nel freddo invernale. È accaduto questa notte ad Arezzo, intorno alle 2, quando un gruppo di ragazzi, ritrovando il piccolo, hanno deciso di portarlo immediatamente all'ospedale San Donato della città, dove il bimbo è stato ricoverato in pediatria. La corsa in ospedale Secondo quanto riportato da La Nazione, il bambino non sarebbe stato abbandonato ma soltanto dimenticato nei pressi dell'androne del palazzo di via Po, nella strada del Saione, ... Leggi la notizia su ilgiornale

