Ambulanza sequestrata a Napoli: “Siamo in guerra, vincerà la legalità” (Di lunedì 6 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – “Che fossimo in ‘guerra’ lo si era capito sin dal primo giorno. È inutile citare ogni singolo episodio che ha portato questa ASL alla ribalta delle cronache, perché dietro ogni episodio c’è una mancanza di cultura della legalità, di rispetto dell’altro e delle più elementari regole del vivere comune. Gli episodi ai quali assistiamo sono demoralizzanti, ma ci devono far capire quanto grandi siano i traguardi che abbiamo raggiunto. In questi primi giorni dell’anno stiamo purtroppo assistendo a continui episodi di violenza. Alcuni sono stati legati al disagio psichico degli aggressori, altri all’abitudine di prevaricare. Questa notte, l’ultimo episodio, ci parla di una società che vede in crescita il fenomeno della delinquenza giovanile. I fatti raccontano di una banda di giovani criminali che hanno imposto, con minacce verbali e ... Leggi la notizia su anteprima24

