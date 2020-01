17 cose che potete fare adesso per vivere senza rimpianti (Di lunedì 6 gennaio 2020) Allontanate le persone tossicheViaggiate da soleFate volontariatoSiate spontaneeFate il bagno nudeFate tante fotoOrganizzate una festa di compleanno a temaSe si vive la vita di rimpianti, si paga il prezzo più tardi lungo la strada. I rimpianti sono tutti i non fatti e i non detti per paura di: deludere, fare una brutta figura, esporsi, stare male, soffrire e potremmo continuare all’infinito. Il problema è che poi davvero tornano a chiedere il conto con gli interessi, quando è o sembra troppo tardi. Alcune cose sono più serie, altre più stupide, ma vale la pena viverle al momento giusto: quando poi ci si stabilizza e si mette su famiglia, è più difficile dare sfogo alla parte più pazza della nostra personalità. Vi fermerete un attimo e guardandovi indietro, vi direte: “Perché quella cosa non l’ho fatta quella volta lì?”. Per tante cose si può sempre tornare indietro e provare a ... Leggi la notizia su vanityfair

LinoGuanciale : Spero abbiate passato belle giornate festive, e che siate riusciti a rilassarvi e curare l'amore e gli affetti più… - enricoruggeri : ...e come ogni anno a gennaio il calvario dei compiti delle vacanze... Ci sono più cose da fare in quarta elementa… - UffiziGalleries : 'È l’incertezza che affascina. La nebbia rende le cose meravigliose.' (#OscarWilde ). #Buonadomenica da… -