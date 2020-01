Uomini e Donne, Eleonora Rocchini si difende: ‘Non ho rubato il fidanzato a nessuno, presto parlerò anch’io’ (Di domenica 5 gennaio 2020) Eleonora Rocchini, dopo le accuse di Deianira Marzano, ha replicato sui social spiegando qualche dettaglio in più sulla sua storia con Nunzio. Uomini e Donne: caos tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani Tre anni fa Oscar Branzani ha affrontato il suo percorso da tronista a Uomini e Donne e alla fine ha scelto Eleonora Rocchini. Tra loro c’è stato un grande amore che è sfociato anche in una collaborazione lavorativa. Qualche mese fa, però, sono iniziati i problemi. I movimenti sui social e le frecciatine hanno messo subito in allarme in fan della coppia e dopo una crisi di alcune settimane Eleonora e Oscar hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Tuttavia, lo scontro più importante tra i due è avvenuto in seguito. La sorella di Oscar, Dalila, ha deciso di dire pubblicamente che Eleonora aveva iniziato una relazione con il suo ex fidanzato. Non solo, ma che nonostante ... Leggi la notizia su kontrokultura

