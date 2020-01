The incredible Burt Wonderstone film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, streaming (Di domenica 5 gennaio 2020) The incredible Burt Wonderstone è il film stasera in tv domenica 5 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Canale 5. Di seguito ecco scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The incredible Burt Wonderstone film stasera in tv: cast La regia è di Don Scardino. Il cast è composto da Steve Carell, Jim Carrey, Olivia Wilde, Steve Buscemi, James Gandolfini, Alan Arkin, Zachary Gordon, Gillian Jacobs, Brad Garrett, Melissa Ordway, Jay Mohr, John Lewis. The incredible Burt Wonderstone film stasera in tv: trama Burt Wonderstone (Steve Carell) e Anton Marvelton (Steve Buscemi), amici fin dall’infanzia, formano un duo di maghi che scala il successo fino ad esibirsi nel più prestigioso casino di Las Vegas. Ma, col tempo, Burt diventa sempre più cinico e annoiato. Con Anton diventa un litigio continuo e il sodalizio artistico ... Leggi la notizia su cubemagazine

