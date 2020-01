Sulle strade del vino: 8 itinerari per wine lovers (Di domenica 5 gennaio 2020) Puglia, Italia: partecipare alla vendemmia tra trulli e masserie a OstuniUmbria, Italia: provare trattamenti benessere a base di uva e vinoPiemonte, Italia: visitare un museo interamente dedicato al vino a BaroloVeneto, Trentino Alto Adige o Toscana, Italia: dormire in una botteLombardia, Italia: fare fitness tra le vigne in FranciacortaLanzarote, Spagna: scoprire un vigneto ai piedi di un vulcanoLondra, Regno Unito: fare una degustazione tra i grattacieliBordeaux, Francia: fare un corso di sommelier in un castello franceseL’inizio dell’anno è il periodo ideale per cominciare a dare uno sguardo alle ferie da pianificare e alle prossime mete da visitare. A tal proposito, avete fate caso che nel 2020 con soli 8 giorni di ferie si potranno fare 30 giorni di vacanza? Tra ponti, vacanze estive e settimane bianche, è il momento di approfittarne. E se siete alla ricerca di ... Leggi la notizia su vanityfair

c_appendino : Stanno iniziando a circolare i nuovi autobus a metano che vi abbiamo presentato qualche giorno fa con l'Assessora L… - _Carabinieri_ : L’Arma ovunque al vostro fianco per accompagnarvi nel nuovo anno. Saranno 15.000 i #Carabinieri impegnati sulle str… - Carmenrusso_ : RT @prijedoremergen: Ritrovamento sulle strade di prijedor è bellissimo e noi non possiamo di certo voltarci dall'altra parte.. Ora si trov… -