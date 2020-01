Suicida l’ex marito di Anna Oxa, il corpo di Franco Ciani trovato in albergo (Foto) (Di domenica 5 gennaio 2020) Aveva 62 anni Franco Ciani e dalle notizie che arrivano sulla sua morte l’ex marito di Anna Oxa ci sarebbe Suicidato (Foto). Avrebbe compiuto il terribile gesto giovedì sera, il suo corpo è stato ritrovato dalla cameriera in un hotel di Faenza, in provincia di Parma. Si mormora fosse vittima di debiti, anche questo avrebbe portato molti a pensare che il musicista abbia voluto porre fine alla sua vita. Il cantante e produttore, ex marito di Anna Oxa, avrebbe messo in atto il suicidio con un sacchetto di plastica, soffocandosi. Altro indizio è la Foto profilo di Whatsapp che ha cambiato con l’immagine di un angelo. Il Corriere della Sera riferisce che era oberato dai debiti e che la Siae aveva pignorato i diritti sulle sue canzoni. Ciani è stato autore di grandi successi come Ti lascerò, brano con cui la Oxa e Fausto e Leali vinsero Sanremo nel 1989; ma anche Tutti i brividi del ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

