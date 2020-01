Simona Ventura, rivelazione su un cantante: “È stato il mio grande amore” (Di domenica 5 gennaio 2020) Simona Ventura fa una rivelazione su un cantante: “L’ho incontrato ed è stato il mio amore grande” Dopo dodici anni Simona Ventura è tornata in libreria con ‘Codice Ventura’, un viaggio nella memoria, un tuffo nelle emozioni dei magici anni Ottanta e Novanta, per capire da dove siamo partiti e dove vogliamo andare. La conduttrice de La Settimana Ventura, intervistata dalla rivista Voi ha raccontato di essersi innamorata di un cantante quando aveva quindici anni: “Sono stata innamorata perdutamente di Miguel Bosè, era proprio il mio genere”. Simona Ventura ha dichiarato che, all’epoca, piangeva per lui, era molto innamorata. Miguel Bosè era venuto una sera a Torino in concerto e Simona Ventura si era fatta accompagnare dalla madre. Quando ha condotto Un Disco per l’Estate, una manifestazione che aveva ottenuto un grande successo come ... Leggi la notizia su lanostratv

