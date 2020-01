Sci alpino, esplode ALEX VINATZER! Magnifico podio in slalom a Zagabria, 20 anni di classe pura! Trionfa Noel (Di domenica 5 gennaio 2020) Signone e signori, la nuova era dello sci tra i pali stretti è stata ufficialmente consacrata nello slalom di Zagabria (Croazia) valevole per la Coppa del Mondo 2020. Oltre alla vittoria del transalpino Clement Noel (classe 1997), infatti, abbiamo assistito al primo podio in carriera di uno splendido ALEX Vinatzer. L’altoatesino classe 1999 si merita ampiamente il risultato conquistato sul pendio di Sljeme, grazie a due manche di livello assoluto, specialmente la seconda, che gli permettono di risalire cinque posizioni, con il gentile aiuto di Michael Matt (secondo dopo la prima prova) che inforca a metà percorso. Ad ogni modo Clement Noel ha centrato la sua quarta vittoria in carriera (tutte ottenute in slalom) ed il sesto podio in assoluto, concludendo con il tempo di 1:57.14 (57.76 nella prima manche, 59.38 nella seconda) superando proprio in extremis l’elvetico Ramon ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : Sci alpino, esplode ALEX VINATZER! Magnifico podio in slalom Zagabria, 20 anni di classe pura! Trionfa Noel - zazoomnews : LIVE Sci alpino Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: Vinatzer pazzesco sogna il podio! - #alpino #Slalom #Zagabria… - NicoMastrocola : Grande #Vinatzer...torniamo protagonisti nello #slalom? #CdM #Zagabria -