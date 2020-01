Previsioni Meteo, l’inverno fa sul serio al Sud e non è poi così lontano al Nord: facciamo chiarezza tra il catastrofismo dei soliti gretini e l’isterismo degli appassionati (Di domenica 5 gennaio 2020) Da un lato ci sono i soliti gretini ossessionati dal global warming antropico e dal catastrofismo climatico, dall’altro gli appassionati con la smania di gelo e nevicate che come al solito a inizio stagione si lasciano andare a crisi isteriche se già a Natale o a Capodanno non c’è la neve in collina al Sud (circostanza rarissima). La realtà, ovviamente, è tutta un’altra. Innanzitutto, partiamo dal presupposto che il Meteo è una cosa e il clima è un’altra. Il fatto che – ad esempio – Dicembre sia stato un mese caldo in Italia e in Europa, non significa nulla sull’andamento climatico che si misura su altre scale, cioè su lunghi periodi e sempre a livello globale. Poi, su quest’inverno (che è soltanto appena iniziato) dobbiamo dire che al Sud sta facendo sul serio eccome. Dopo l’intensa irruzione di freddo e neve di fine ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

