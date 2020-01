Napoli-Inter orario e tv: si gioca il 6 gennaio! Programma, streaming, probabili formazioni (Di domenica 5 gennaio 2020) La Serie A 2019-2020 si ripresenta dopo le vacanze natalizie con un Napoli-Inter nella calza della Befana davvero Interessante. Domani, lunedì 6 gennaio, torna in scena il campionato di calcio dopo la lunga sosta e lo fa con un match di grandissima importanza. Ci eravamo lasciati con gli azzurri sbancare non senza fatica il Mapei Stadium di Reggio Emilia per un tiratissimo 2-1 contro il Sassuolo, mentre l’Inter si era sbarazzata comodamente del Genoa con un 4-0 che era costato il posto a mister Thiago Motta. Il ritorno dopo la sosta proporrà, quindi, questa super-sfida che si giocherà domani, lunedì 6 gennaio, alle ore 20.45 allo stadio San Paolo di Napoli, per una partita da non fallire per entrambe le contendenti. Da un lato vedremo i padroni di casa provare a riemergere dopo un finale di 2019 quanto mai complicato con il nuovo tecnico Gennaro Gattuso che proverà a ridare ... Leggi la notizia su oasport

