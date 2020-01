Napoli, il buio oltre la siepe! (Di domenica 5 gennaio 2020) Napoli da considerare ancora una eterna incompiuta? Una campagna acquisti estiva incompleta e ritardi poco comprensibili, in sede di ‘mercato di riparazione” , lasciano perplessi alcuni addetti ai lavori e parte della tifoseria azzurra Napoli SQUADRA ETERNA INCOMPIUTA Il Napoli dell’era De Laurentiis ha impostato molte volte una campagna acquisti estiva non completa, tanto da essere, da molti, definito come squadra ‘eterna incompiuta’. I mercati invernali di gennaio non sono serviti a completare un organico che, nelle prime parti dei campionati, mostrava alcune lacune. VARI RITARDI PER INTERVENTI IN SEDE DI ‘MERCATO DI RIPARAZIONE’ In qualche occasione, vista la posizione in classifica molto favorevole per poter competere, fino all’ultima giornata di campionato, alla conquista dello Scudetto, sarebbero bastati pochi ritocchi per dare al tecnico di turno ... Leggi la notizia su forzazzurri

