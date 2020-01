Marco Masini a Sanremo 2020: è stato coach per Amadeus a Ora o mai più (Di domenica 5 gennaio 2020) Marco Masini partecipa a Sanremo 2020 per la sua nona volta: per il cantautore toscano si tratta della nona partecipazione al Festival della Canzone Italiana, che dal 4 all'8 febbraio 2020 celebra la sua 70esima edizione.Marco Masini a Sanremo 2020: è stato coach per Amadeus a Ora o mai più pubblicato su TVBlog.it 05 gennaio 2020 16:31. Leggi la notizia su blogo

tvblogit : Marco Masini a Sanremo 2020: è stato coach per Amadeus a Ora o mai più - CinnyCinzia : RT @AllMusicItalia: In uscita per i 30 anni di carriera di @marcomasini64, un album ricco di duetti, All Music Italia ve ne svela qualcuno,… - Marika8673 : @meta_moro Magari ospiti della serata cover??magari con Marco Masini visto che entrambi duettano con lui nel nuovo album??io sclero lo dico -