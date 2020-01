Luca Onestini a Rivelo: i retroscena sulla mancata ospitata al Grande Fratello 16 (Di domenica 5 gennaio 2020) Luca Onestini, ospite di Lorella Boccia a Rivelo, ha parlato dei problemi relativi al Grande Fratello 16 in cui era concorrente suo Fratello Gianmarco. Grande Fratello 16: la polemica di Luca Onestini Gli appassionati dei reality, e in particolare del Grande Fratello, ricorderanno bene che cosa è successo qualche mese fa nella sedicesima edizione condotta da Barbara D’Urso. Uno dei concorrenti era Gianmarco Onestini, Fratello del più noto Luca in quanto ex tronista di Uomini e Donne. Durante il reality si è parlato molto poco di Gianmarco, se non in relazione a Ivana Icardi. Tra i due sembrava ci fosse qualcosa e la conduttrice ha più volte ripreso Gianmarco per il comportamento nei confronti di una ragazza fidanzata e il negare un’attrazione successivamente. Tuttavia, Luca dai social continuava ad andare contro la produzione perché gli impedivano di andare a fare una ... Leggi la notizia su kontrokultura

