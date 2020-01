LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2020 in DIRETTA: fuori Pinturault, male Kristoffersen. E Paris gode… (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA START-LIST DELLO Slalom 14.31 Foss-Solevaag sbaglia nello stesso punto di Pinturault e Noel, è decimo a 1″62. Ora Stefano Gross! 14.30 Muffat-Jeandet si addormenta sul piano ed è sesto a 1″08. Ora il norvegese Foss-Solevaag. A seguire Stefano Gross. Speriamo che ora tutti gli azzurri siano galvanizzati dopo la prestazione di Moelgg. 14.29 Partito il francese Muffat-Jeandet. 0.15 di ritardo al primo intermedio, 0.21 al secondo. Sta sciando bene. 14.28 OTTIMOOOOOOOOOOOOO!!! BRAVOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Moelgg è quarto a soli 0.31 da Zenhaeusern! Ha sciato benissimo, sembra ringiovanito! E’ in lotta per il podio e per la vittoria! Benissimo… 14.26 L’austriaco Schwarz è settimo a 1″52. Tocca al primo italiano, il veterano Manfred Moelgg. 14.25 L’austriaco Feller si inserisce in quarta posizione a mezzo ... Leggi la notizia su oasport

