LIVE Italia-Norvegia 1-1, Atp Cup 2020 in DIRETTA: Bolelli/Fognini-Durasovic/Ruud 2-1, equilibrio a Perth! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Prima al corpo da parte di Bolelli. 2-2 Nessun problema al servizio per le due nazioni. 40-15 Solido sul rovescio Ruud, poi chiude a rete il #332 al mondo. 30-15 Ace per il figlio d’arte. 0-15 Errore di Ruud per aprirsi il campo con il diritto. 2-1 Ace del ligure e Italia avanti. 40-15 Nessun problema per Fognini: servizio e volée. 30-15 Scappa via il diritto di Ruud. 15-15 Durasovic al corpo: Bolelli resta fermo. 15-0 Buona chiusura a rete di Bolelli dopo il diritto ad aprire il campo di Fognini. 1-1 Non si scambia: bene la Norvegia al servizio. 40-30 Gran volée di Durasovic in avanzamento. 30-30 Ruud interviene a rete dopo il tentativo di lob di Bolelli. 15-30 Ottima risposta con il rovescio di Bolelli. 0-15 Impreciso Durasovic con il cambio di ritmo. 1-0 Chiude a zero Simone Bolelli al servizio. 40-0 Bolelli ricama e Fognini ... Leggi la notizia su oasport

