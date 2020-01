LIVE Francia-Serbia 3-0, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: la formazione di Tillie strapazza gli slavi e ipoteca la semifinale! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Preolimpico – Francia o Serbia, una non andrà a Tokyo 15:02 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di giornata. 15:00 Risultato a sorpresa, viste le assenze in casa Francia era impensabile un 3-0. I “Galletti” sono adesso ad un passo dalla semifinale, mentre la Serbia dovrà per forza battere sia Olanda che Bulgaria se vorrà continuare la rincorsa a Tokyo. 25-22 Diagonale vincente di Patry e la Francia vince incredibilmente 3-0. 24-22 Tre battute su tre sbagliate per Lyneel. 24-21 Muroneeee di Le Goff su Lisinac, tre match-point! 23-21 Mani-out di Patry, gran copertura in precedenza di Grebennikov. 22-21 Ngapeth viene murato da Lisinac e sciupa la palla del KO. 22-20 Brizard, entrato al posto di Toniutti, sistema una palla morta e ... Leggi la notizia su oasport

