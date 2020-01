LIVE Francia-Serbia 25-21, Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: un Patry incontenibile porta in vantaggio i “Galletti”! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Preolimpico – Francia o Serbia, una non andrà a Tokyo 1-1 Male dai nove metri Podrascanin. 0-1 Si riparte con un muro di Jovovic su Tillie. 14:00 Il set è stato molto equilibrato fino al 20-19, poi la Serbia ha abbassato un po’ la tensione e un incontenibile Patry ha fatto la differenza in positivo. 25-21 Ngapeth mura Kovacevic e regala il primo set alla Francia. 24-21 Patry supera la doppia cifra in attacco. 23-21 Erroraccio in battuta di Lyneel, entrato proprio per questo fondamentale. 23-20 Spallata da posto due di Patry. 22-20 Difese da una parte e dall’altra, la chiude Petric con un pallonetto da seconda linea. 22-19 Muro a uno di Brizard, neo-entrato, su Kovacevic. Time-out per Kovac. 21-19 Sbaglia dai nove metri il capitano della Serbia. 20-19 Attacco spaziale di Petric, extra-rotazione ... Leggi la notizia su oasport

zazoomblog : LIVE Francia-Serbia 19-18 Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: match estremamente equilibrato! - #Francia-Serbia #1… - zazoomblog : LIVE Francia-Serbia 0-0 Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: parte la caccia a Tokyo! - #Francia-Serbia… - zazoomnews : LIVE Francia-Serbia 0-0 Preolimpico volley 2020 in DIRETTA: parte la caccia a Tokyo! - #Francia-Serbia… -