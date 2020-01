LIVE Fortitudo Bologna-Reggio Emilia 36-38, Serie A basket 2020 in DIRETTA: ci si gioca tutto nell’ultimo quarto! (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-57 Terminato anche il terzo periodo della partita. 61-57 Altro 1/2 dalla lunetta per Johnson-Odom. 61-56 Johnson-Odom si costruisce un canestro da tre pauroso! Occhio che il talento di Reggio Emilia sta rientrando prepotentemente in partita. 61-53 Antisportivo a Leunen, 1/2 di Johnson-Odom. 61-52 Taglio vincente di Aradori. 59-52 Pardon non sbaglia a cronometro fermo. 59-50 Tripla spaziale di Daniel sullo scarico di Aradori. 56-50 Vojvoda sfrutta la linea di fondo e si carica i suoi sulle spalle. 56-48 Due liberi a bersaglio per Vojvoda. 56-46 Tocco vellutatissimo di Aradori! 54-46 Trova il pertugio nella difesa Owens e si infila. 54-44 Rimorchio di Sims sull’ottimo assist di Luenen. 52-44 Mekel penetra e appoggia al tabellone. 52-42 Preciso dalla lunetta Sims. 50-42 Jumper di Fontecchio. 50-40 Tripla fondamentale senza ritmo di ... Leggi la notizia su oasport

