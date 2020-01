LIVE Dakar 2020, Prima tappa in DIRETTA: Fernando Alonso 14° dopo 208 km. Tra le moto prima tappa a Price (Di domenica 5 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.50: Al km 208 della Prima tappa riservata alle auto, comanda sempre la Toyota del campione 2019 Al-Attiyah che guida con 4’01” di vantaggio sulla Peugeot del saudita Al Qassimi e 4’43” sul lituano Zala (Mini). Fernando Alonso perde posizioni ed 14° dal compagno di marca a 14’07”. Per quanto concerne i quad, dopo 254 km comanda il cileno Casale (Yamaha) con 4’16” di vantaggio sul francese Dutrie (Yamaha) e 6’52” sul ceco Kubiena (Yamaha). 10.20 Termina anzitempo la Dakar del francese Romain Dumas. Il pilota del RD Limited è stato costretto ad abbandonare la competizione per via di un problema tecnico sulla sua auto, andata letteralmente a fuoco dopo 65 km della Prima speciale. 10.15 Tra le auto invece al km 158, intermedio di metà gara in testa Al-Attiyah (Toyota) con ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso! Tra le moto in testa lo statunitense Price -… - zazoomblog : LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso! Tra le moto in testa lo statunitense Price -… - zazoomnews : LIVE Dakar 2020 Prima tappa in DIRETTA: partito Fernando Alonso! Tra le moto in testa lo statunitense Brabec c’è il… -