La Roma perde in casa 2-0 col Torino. Doppietta di Belotti (Di domenica 5 gennaio 2020) Comincia con qualche sorpresa il 2020. La Roma di Fonseca perde in casa 2-0 con il Torino di Mazzarri, con Cairo che gongola in tribuna. Doppietta di Belotti. Il primo gol con un tiro potente al termine del primo tempo. Il secondo su calcio di rigore, nel finale di partita. Belotti ha giocato una grande partita, come tutto il Torino del resto. Da menzionare Sirigu. La Roma ha giocato maluccio il primo tempo, ha creato più occasioni nella ripresa. Non un forcing impossibile ma qualche occasione l’ha creata. E l’ha sprecata. Nel finale del secondo tempo, dopo aver consultato il Var, l’arbitro ha assegnato un rigore al Torino per fallo di mano di Smalling. La Roma resta così ferma a 35 punti al quarto posto. Ricordiamo che al momento il Napoli è a 24. 30 – La Roma ha perso un match di Serie A pur tirando almeno 30 volte per la prima volta da febbraio 2013 contro il ... Leggi la notizia su ilnapolista

Group8g : La Roma perde in casa stasera col toro e domenica prossima farà la partita della vita contro di noi #Finoallafineforzajuventus - RoncioniEnnio : oggi potevi gioca altre 3 ore la palla non sarebbe mai entrata ,sull arbitro lasciamo perde ..... daje Roma. #RomaTorino - loria_davide : Pronti, via, partite che contano: la Roma perde (SEMPRE LA STESSA STORIA, COME OGNI ANNO). -