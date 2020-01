Gol Balotelli Brescia Lazio, l’incredibile curiosità sulla marcature dell’italiano (Di domenica 5 gennaio 2020) Gol Balotelli Brescia Lazio, primo gol del decennio per l’attaccante italiano. La storia si ripete: realizzò una rete anche nel gennaio 2010 Mario Balotelli ha realizzato la prima rete del nuovo decennio in Serie A. Lo ha fatto a metà primo tempo della sfida tra il Brescia e la Lazio del Rigamonti, che ha regalato il momentaneo vantaggio alle Rondinelle. L’incredibile curiosità deriva dal fatto che l’attaccante anche nello scorso decennio aveva siglato la prima marcatura. Si trattava di un Chievo-Inter ed era il 6 gennaio 2010. In quel caso trafisse Sorrentino. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

