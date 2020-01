Gerardina Trovato in difficoltà, allontanata da sua madre sperava in Sanremo (Foto) (Di domenica 5 gennaio 2020) Sono indimenticabili le canzoni di Gerardina Trovato, la sua voce, ma da troppi anni le sentiamo più (Foto). Tre anni fa la cantautrice ha confidato gran parte delle sue difficoltà, gli errori, le punizioni subite della vita, le sofferenze, oggi la situazione è peggiorata, anche se credeva che Sanremo 2020 questa volta l’avrebbe accolta accettando almeno una delle sue canzoni. 52 anni e nessuno accanto che l’aiuti, nemmeno sua madre. Il loro legame non è mai stato forte e da quando è morto suo padre, nel 2006, dopo una liquidazione di 50mila euro, racconta che la sua famiglia non le ha più teso una mano. C’è chi l’ha aiutata nel mondo dello spettacolo dandole dei soldi per pagare l’affitto di casa, ma tutto ciò che aveva negli anni è finito. La situazione di Gerardina Trovato non sembra sia quella di alcuni artisti che dopo avere speso tutto si trovano con niente, la cantautrice ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

