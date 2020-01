Flavio Briatore, gli haters insultano il figlio Nathan Falco: “Mettetelo a dieta” e lui risponde: “Sfigato, ti cerco e ti trovo” (Di domenica 5 gennaio 2020) Le celebrità saranno pure abituate agli attacchi online, ma se a essere presi di mira sono i figli, allora non esitano a rispondere: come Flavio Briatore che per difendere il figlio Nathan Falco, preso di mira nelle foto su Instagram, non ha esitato a minacciare un utente: “Tu sei spazzatura sfigato!..Io ti cerco e ti trovo” Visualizza questo post su Instagram #Falco after training with papa #kenya #billionaireresort Un post condiviso da Flavio Briatore (@BriatoreFlavio) in data: 3 Gen 2020 alle ore 7:09 PST L’imprenditore sta passando le vacanze di Natale in Kenya, in compagnia di un gruppo di amici e del figlio Nathan Falco, avuto con Elisabetta Gregoracci. Briatore condivide molti momenti del soggiorno sul suo profilo Instagram, spesso coinvolgendo anche il figlio, che tra poco compirà 10 anni. Ma non aveva fatto i conti con alcuni ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

