Fedez, malore a Dubai: la Ferragni svela come sta su Instagram (Di lunedì 6 gennaio 2020) Sgradevole imprevisto per Fedez e Chiara Ferragni: la golden couple di Instagram ha passato delle brutte ore a Dubai. I due si trovano attualmente in vacanza nella città degli Emirati Arabi, dove dovevano trascorrere dei giorni spensierati insieme al figlio Leone e alle sorelle della Ferragni, Valentina e Francesca. Dopo diversi giorni di risate e divertimento passati tra sole, mare ed escursioni nel deserto, qualcosa è andato storto: ieri sera Fedez e Chiara Ferragni sono andati a mangiare fuori e il cibo che gli è stato servito non deve essere stato dei migliori, dato che entrambi hanno passato una nottataccia. A risentire di più dell’indigestione, però, è stato il rapper meneghino che ha addirittura avuto bisogno di un’infusione endovenosa per stare meglio. Quanto accaduto è stato ripreso dalla moglie influencer, che nelle sue stories su Instagram riprende il marito con ... Leggi la notizia su dilei

