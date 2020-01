Emilia-Romagna, per me il meccanismo delle elezioni è sbagliato. Per questo non andrò a votare (Di domenica 5 gennaio 2020) di Bruno Tommasini Abito in Emilia Romagna, ma non andrò a votare nemmeno questa volta nonostante le sardine, Salvini con la Borgonzoni e tutto il resto, perché penso fortemente che il meccanismo delle elezioni sia proprio sbagliato e non voglio esserne complice. Sicuramente adesso mi tirerò addosso una serie di improperi e insulti tipo: “qualunquista!”, “fai il gioco di Salvini!” “sei uguale a quelli che non vanno a votare perché non gliene frega niente di niente!”, “non hai rispetto per chi è morto per darti il diritto di votare”, e via di seguito. Invece penso di essere una persona con parecchio senso civico e tanto impegno nel mondo, come penso molte delle persone che hanno riempito le piazze di sardine. Ho un passato in famiglia di parenti anarchici (di quelli veri), che probabilmente mi hanno lasciato in eredità la possibilità di ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

