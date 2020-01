Ciclismo, la rinascita di Domenico Pozzovivo: “So che torneró quello di prima” (Di domenica 5 gennaio 2020) Avere un obiettivo in mente e non stancarsi mai di perseguirlo: è questo lo spirito che sta accompagnando Domenico Pozzovivo, corridore azzurro investito in un’estate 2019 ricca di rimpianti da un’auto mentre stava percorrendo la strada che porta a Laurignano, frazione di Dipignano (provincia di Cosenza), in preparazione della Vuelta a España. Giorni difficili quelli vissuti dal lucano per i dolori fisici e un obiettivo sfumato in pochi istanti. Una dinamica che ha avuto, infatti, conseguenze importanti: fratture alla clavicola, alla tibia, al perone, all’omero e all’ulna. Un episodio che purtroppo è andato ad arricchire il lungo elenco di incidenti stradali, ricordando quanto accadde a Michele Scarponi. Pozzovivo, però, non si è arreso e, dopo mesi di buio è arrivata la novità tanto gradita: una nuova squadra, la NTT Pro Cycling, ex Dimension Data, compagine del ... Leggi la notizia su oasport

