Ci sono ancora 200 incendi in Australia (Di domenica 5 gennaio 2020) Nelle ultime ore la situazione è un po' migliorata grazie al meteo, ma potrebbe tornare ad aggravarsi la prossima settimana Leggi la notizia su ilpost

matteorenzi : Sono molto soddisfatto dei primi mesi di @ItaliaViva. Nel 2020 girerò tutte le 100 province d’Italia per valorizzar… - borghi_claudio : @IoFausto Sono sui social da quando non c'era ancora internet ma usenet.. so leggere il modo di scrivere un post me… - LegaSalvini : #Borgonzoni: Buongiorno e buon venerdì! Su questa pagina siamo sempre di più e dall’altra parte non sono contenti,… -