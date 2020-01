Beppe Grillo e la laurea alla World Humanistic University (Di domenica 5 gennaio 2020) Beppe Grillo si è vantato ieri di aver ricevuto una laurea Honoris Causa in Antropologia: «La “World Humanistic University” con sede a Miami e a Quito in Ecuador, mi ha conferito la laurea e un dottorato di ricerca in “Human Sciences”». Oggi Il Giornale ci racconta qualche dettaglio in più sul prestigioso ateneo che ha conferito l’onorificenza al Garante del MoVimento 5 Stelle: L’università si chiama World Umanistic University e, consultando il suo sito internet, si ha l’impressione di trovarsi nell’agenzia di scommesse del film La Stangata. Anche i visitatori del sito sono meno di tutti i parlamentari che Grillo è riuscito a fare eleggere: 3.239 visite. L’inglese è invece quello maccheronico «boar of gobernance» al posto di quello accademico board of governance. Grazie a Grillo si conoscono anche i nomi dei docenti che hanno coronato di alloro la sua ... Leggi la notizia su nextquotidiano

