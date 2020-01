Benevento: vigili del fuoco a lavoro per un albero pericolante, traffico in centro (Di domenica 5 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Domenica di lavoro per i vigili del fuoco di Benevento. I caschi rossi sono intervenuti nella tarda mattinata odierna in via del Pomerio, chiudendo al traffico tre arterie cittadine a causa di un albero pericolante. Sono infatti state interdette ai veicoli anche le vicine via Ennio Coduti e via San Pasquale dagli uomini della Polizia Municipale. I vigili del fuoco hanno potuto così provvedere a rimuovere l’albero diventato un pericolo per i passanti a causa del vento che ha iniziato a spirare sul capoluogo. L'articolo Benevento: vigili del fuoco a lavoro per un albero pericolante, traffico in centro proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

