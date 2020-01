Anticipazioni Tempesta d’Amore Puntate Tedesche: Alfons ed Hildegar Spariscono! (Di domenica 5 gennaio 2020) Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: Alfons ed Hildegar, a seguito di alcune drammatiche vicende, spariscono nel nulla. Nel frattempo Annabelle riesce a mettere a segno un altro dei suoi terribili piani… A Tempesta d’amore ci sono tante coppie da sempre molto amate dal pubblico. Tra queste, sicuramente quella formata da Alfons ed Hildegar. I due però sono destinati ad attraversare un periodo non molto felice, che culmina con un avvenimento in grado di far davvero preoccupare tutti. Ecco di che si tratta e cosa succederà alla coppia. Anticipazioni Tempesta d’amore Puntate Tedesche: incendio a casa di Alfons ed Hildegar! L’anziana coppia formata da Alfons ed Hildegars viene messa a dura prova quando la loro casa subisce un gravissimo incendio. Al di là del panico che coglie i coniugi, i due riescono a salvarsi grazie al pronto intervento dei ... Leggi la notizia su uominiedonnenews

