Allerta meteo a Napoli, parchi chiusi oggi e domani (Di domenica 5 gennaio 2020) A seguito dell’avviso di Allerta meteo – di colore verde – per fenomeni meteorologici avversi previsti dalle ore 12 di oggi domenica 5 gennaio e fino alle ore 18 di domani lunedi’ 6 gennaio – salvo ulteriori valutazioni – gli Uffici del Comune di Napoli hanno disposto la chiusura dei parchi cittadini mentre i cimiteri resteranno aperti oggi e saranno chiusi domani. Questi i fenomeni rilevanti riportati nell’Allerta: Venti forti settentrionali con locali rinforzi. Mare agitato al largo e lungo le coste esposte. Gelate a quote basse, dal pomeriggio sera di oggi fino al tardo mattino di domani. L'articolo Allerta meteo a Napoli, parchi chiusi oggi e domani proviene da Ildenaro.it. Leggi la notizia su ildenaro

