Wout Van Aert: “Posso migliorare ancora molto. Ora sogno un podio al campionato nazionale” (Di sabato 4 gennaio 2020) Wout Van Aert ha corso oggi, a Gullegem, la sua seconda gara stagionale dopo il periodo di recupero post infortunio subito al Tour de France. Il belga, nonostante non sia ancora al top, è stato capace di conquistare un’ottima quarta piazza. Ai microfoni di Sporza, Wout ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sua prestazione: “Sono molto soddisfatto di quanto fatto oggi, ho ancora molti margini di miglioramento, ma sto crescendo. Nella prima parte di gara sono stato al livello dei migliori, poi van der Poel ha accelerato e pian piano mi si è spenta la luce“. Il tre volte campione del Mondo di ciclocross, inoltre, ha parlato anche del campionato nazionale belga che si terrà ad Anversa domenica 12 gennaio e a cui lui parteciperà: “Sarebbe un sogno arrivare sul podio al campionato nazionale, ma ci vorrà un miracolo dato che i miei avversari saranno tanti e ... Leggi la notizia su oasport

