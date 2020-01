VIDEO Tour de Ski 2020, Johannes Klaebo domina la sprint in Val di Fiemme. Pellegrino out ai quarti (Di sabato 4 gennaio 2020) Johannes Klaebo ha vinto la sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski. Il norvegese ha dominato la prova con grandissima facilità liquidando i russi Sergey Ustiugov e Alexander Bolshunov, lo scandinavo è balzato così in testa alla classifica generale della competizione multistage di sci di fondo alla vigilia dell’ultima prova, la scalata del Monte Cermis. L‘Italia sperava in Federico Pellegrino che però è stato eliminato ai quarti di finale, il valdostano non è riuscito a brillare in una tecnica non sua. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della vittoria di Johannes Klaebo nella sprint a tecnica classica della Val di Fiemme. VIDEO Johannes Klaebo sprint VAL DI Fiemme: stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ... Leggi la notizia su oasport

