Un Posto Al Sole anticipazioni 6-10 gennaio: Serena e Filippo ai ferri corti (Di sabato 4 gennaio 2020) Le anticipazioni di Un Posto Al Sole sono ricche di suspense e di colpi di scena. Serena e Filippo sono ai ferri corti. Franco affronta la maestra di Bianca, mentre Raffaele tenta di far riconciliare Renato e Otello. Ci riuscirà? Ecco gli spoiler delle puntate della popolare soap napoletana in programma su Rai 3 da lunedì 6 a venerdì 10 gennaio. anticipazioni Un Posto Al Sole: scontro tra Serena e Filippo Lo strano comportamento di Filippo non sfugge agli occhi attenti di Serena, la quale vuole scoprire se è successo qualcosa tra suo marito e Viviana. Carla e Mia tentano di ricucire il loro rapporto genitore-figlia. Vittorio non vede l’ora che Alex riprenda a lavorare al Caffè Vulcano, per poter stare più vicino a lei. Nel frattempo, Raffaele riesce a trovare un modo per far andare d’accordo Renato e Otello. Serena chiede a Filippo che tipo di rapporto ha con Viviana. Silvia ... Leggi la notizia su kontrokultura

