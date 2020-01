Tour de Ski 2020, la tappa finale sul Cermis: i possibili distacchi e chi potrebbe rimontare (Di sabato 4 gennaio 2020) Tutto pronto per il gran finale sul Cermis di domani per il Tour de Ski 2020, valido per la Coppa del Mondo di sci di fondo: al termine della sesta tappa, considerata anche la durezza dell’ultima frazione, nulla può essere dato per scontato circa l’esito della manifestazione. I colpi di scena domani potrebbero essere diversi, sia tra gli uomini che tra le donne: unica variabile che non possiamo conoscere è quanta benzina sia rimasta in corpo a ciascun atleta. Sarà importante anche sottolineare come il format scelto per la scalata di domani potrebbe ulteriormente sparigliare le carte in tavola togliendo i riferimenti del passato: la mass start fa sì che chi sarà chiamato a recuperare potrebbe non riuscire a scrollarsi di dosso chi invece gode del vantaggio accumulato fino ad oggi, regalando così una chiave di lettura delle tattiche di gara completamente diversa rispetto a ... Leggi la notizia su oasport

ItaliaTeam_it : BRAVISSIMA LUCIA! ?? In Val di Fiemme miglior risultato in Coppa del Mondo per Lucia #Scardoni, quinta nella sprint… - ItaliaTeam_it : EVVAIII! ?? A Lenzerheide Federico #Pellegrino sul secondo gradino del podio nella sprint tl! RT per il fondista… - zazoomnews : Tour de Ski 2020 Lucia Scardoni: “Da tanto un’italiana non raggiungeva una finale iniezione di fiducia” - #Lucia… -